«Необходимо сохранить правду»: Володин обратился к россиянам в честь 9 Мая Володин призвал россиян сохранить правду о ВОВ для будущих поколений

Фото: Государственная дума

Вячеслав Володин

9 Мая является особым днем для России, жителям которой необходимо сохранять правду о Великой Отечественной войне для будущих поколений, написал в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, ВОВ коснулась каждой семьи, а свобода и независимость стоили 27 миллионов жизней.

Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Ценой 27 миллионов жизней наши отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма <...>. Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне, — написал Володин.

Россияне гордятся героизмом и стойкостью солдат, офицеров и тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех граждан, которые знают, что их соотечественники встали плечом к плечу на защиту своей Родины, подытожил политик.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты, находящиеся за рубежом, готовы к различного рода провокациям. По ее словам, подобные действия лишь придают России больше сил в защите исторической памяти, а также возбуждают «ярость благородную».