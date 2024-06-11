Лавров призвал Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Израиль должен немедленно прекратить операцию в секторе Газа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД стран БРИКС. Он добавил, что после этого необходимо «без всяких пауз» решить вопрос создания двух независимых государств — Палестины и Израиля, передает ТАСС.

Мы исходим из того, что эта операция должна быть немедленно прекращена, должно быть обеспечено прекращение огня, срочное решение тяжелейших гуманитарных проблем, — уточнил Лавров.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников. Однако, по его словам, ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей. В их числе — полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Армия обороны Израиля применяла боеприпасы с белым фосфором как минимум в 17 населенных пунктах на юге Ливана. Правозащитники отмечают, что такие снаряды были незаконно использованы над жилыми районами.

Представитель организации по Ливану Рамзи Каисс подчеркнул, что неизбирательное применение ЦАХАЛ таких снарядов в жилых районах серьезно вредит мирным жителям, которые вынуждены покидать свои дома. Он призвал израильских военных прекратить атаковать населенные пункты.