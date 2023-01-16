Немецкий самолет-разведчик приблизился к российской границе Российский Су-27 сопроводил самолет «Орион» ВМС Германии над Балтийским морем

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Разведывательный самолет P-3 Orion Воздушно-морских сил Германии попытался приблизиться к границе с Россией над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ. Как рассказали в ведомстве, после обнаружения лайнера навстречу ему был отправлен российский истребитель Су-27, который сопроводил немецкий самолет в обратном направлении, а после вернулся на место дислокации.

16 января 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. <...> Экипаж российского истребителя (Су-27) идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря, — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что нарушение границы России допущено не было.

Ранее в военном ведомстве сообщали, что в 2022 году расчеты радиотехнических войск в ходе несения боевого дежурства по ПВО обнаружили и сопроводили более двух тысяч самолетов-разведчиков. Также ведомство отследило свыше десяти стратегических бомбардировщиков.

В общей сложности российская ПВО обнаружила и сопроводила более двух миллионов воздушных объектов. В течение года дежурные силы приводились в готовность № 1 более четырех тысяч раз.