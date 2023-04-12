Немецкий патрульный самолет приблизился к госграницам РФ Минобороны: истребитель Су-27 сопроводил немецкий патрульный самолет над Балтийским морем

Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВМС Германии 12 апреля приблизился к государственным границам России, в воздух был поднят российский истребитель Су-27 с целью не допустить нарушения границы РФ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Немецкий самолет пролетал над акваторией Балтийского моря.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве указали, что нарушения госграницы РФ немецким патрульным самолетом не произошло. После выполненной задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper, пролетавший неподалеку от Крымского полуострова. По сообщению европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт дрона. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Ранее Минобороны сообщило, что эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США приблизился к российской границе. После предупреждения о недопустимости данных действий судно не изменило курс, а подняло флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлёту с палубы вертолёта, что трактуется как невозможность изменения курса и скорости.

Российский БПК «Адмирал Трибуц» согласно международным правилам начал вытеснять эсминец из российских территориальных вод. После этого американское судно изменило курс.