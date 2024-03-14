Немецкий форум имени русского писателя признан нежелательным в России Минюст РФ внес немецкий «Форум имени Льва Копелева» в реестр нежелательных НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России включил немецкий «Форум имени Льва Копелева» в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, сообщила пресс-служба ведомства. Форум назван в честь русского писателя и диссидента.

Lew Kopelew Forum («Форум имени Льва Копелева») (ФРГ), — указано в сообщении.

Генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной 19 февраля 2024 года. На этом форуме в Германии присуждается премия «за мир и права человека», названная именем Копелева.

На прошлой неделе Минюст включил в перечень нежелательных еще четыре немецких организации. Среди них оказался и фонд, основанный россиянами, ранее внесенными в список иностранных агентов.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян на фоне принятия закона о запрете размещения рекламы у иноагентов предложила предусмотреть законодательный способ для снятия этого статуса. По ее мнению, как минимум один человек попал в этот список «незаслуженно». А для исключения из перечня, по ее словам, иноагенты могли бы жертвовать крупные суммы на поддержку Донбасса. Однако это не значит, что нужно «переодеть трусы со стразами в камуфляжный костюм» и ехать туда, подчеркнула Симоньян.