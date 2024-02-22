Слуцкий назвал немецких депутатов спонсорами террора Слуцкий: немецкие депутаты будут ответственны за атаки ВСУ на Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в комментарии NEWS.ru назвал чудовищным тот факт, что бундестаг призывает передать ВСУ дальнобойное оружие. Он заявил, что в случае передачи дальнобойного оружия украинской стороне вся ответственность за последствия его применения ляжет в том числе и на проголосовавших сегодня по соответствующей резолюции.

Бундестаг ФРГ призывает передать Украине дальнобойное оружие для прицельных ударов по объектам, находящимся в глубоком тылу. Чудовищно: потомки гитлеровских фашистов хотят вооружить нынешних укронацистов снова для убийства русских и на русской земле, — заявил депутат.

Он посетовал на то, что в Киеве не разбираются в том, против каких целей используют западное оружие.

Киевские марионетки не разбирают, куда бьют западными ракетами. Жертвами становятся мирные граждане российских городов. Их кровь также будет на руках тех депутатов, которые нажимали сегодня кнопки «за» в германском бундестаге. Немецких депутатов стоит признать спонсорами террористического режима укронацистов. И да — это прямая форма реинкарнации фашизма, — считает Слуцкий.

Бундестаг поддержал резолюцию фракций правящих партий, которая содержит призыв передать Украине дальнобойное оружие. За это выступили 382 депутата из 668 присутствовавших, против — 284, еще 2 парламентария воздержались.

Ранее нижняя палата немецкого парламента ФРГ проголосовала большинством голосов против резолюции оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая прямо призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, в документе звучал призыв к кабмину ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.