«Нельзя вам»: Путин признался, что его отговаривали от полета на Ту-160М Путин заявил, что ему хотели запретить лететь на Ту-160М в феврале

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что его полет на бомбардировщике Ту-160М в феврале не был запланированным. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного колледжа он рассказал, что ему даже пытались запретить сесть за штурвал. Причиной называли неготовность самолета к эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Последний полет — он и не планировался, потому что министр говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину», а промышленность говорит: «Мы еще не сдали», — рассказал Путин.

По словам президента, во время визита на предприятия командир корабля напротив заявил, что все готово к полету. Главе государства предложили стартовать через два часа, однако из-за наложений графика он смог сесть за штурвал только на следующий день. В результате президент опробовал Ту-160М 22 февраля. Его полет длился 30 минут.

Ранее Путин заявил, что российские разработчики сверхзвукового стратегического бомбардировщика ТУ-160М фактически создали новую машину, аналогов этому аппарату в мире нет. Он добавил, что армейская авиация выполняет сегодня очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживает самой высокой оценки и уважения.