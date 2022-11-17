«Нельзя рубить с плеча»: в Думе высказались о запрете Бэтмена на Новый год Депутат Соловьев: западную псевдокультуру надо убирать, но ограничения нужно вводить плавно

Фото: Stefanopoulos Thierry/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Западную псевдокультуру» однозначно необходимо убирать, но делать это нужно плавно и осмысленно, поделился своим мнением член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью NEWS.ru. Так он отреагировал на сообщения СМИ о якобы выпущенных методичках, в которых говорится, что на новогодних праздниках в РФ не должны присутствовать Человек-паук, Бэтмэн и другие западные герои. При этом, по его словам, нельзя допустить, чтобы российский кинорынок остался ни с чем.

Я считаю, что подобные ограничения безусловно стоит вводить. Но делать это необходимо плавно и осмысленно. <...> И ни в коем случае нельзя, чтобы посредством запретов и ограничений мы остались вообще без всего. Но западную псевдокультуру надо убирать однозначно, правда повторюсь, бездумно рубить с плеча категорически нельзя, — заявил Соловьев.

Депутат подчеркнул, что перед тем, как вводить ограничения, необходимо насытить рынок собственной продукцией. Он отметил, что уровень и качество производимого в России контента должны сравняться с общемировыми.

Накануне URA.RU со ссылкой на источник писало, что организаторам и участникам детских новогодних праздников рекомендовано отказаться от использования образов из западных комиксов и детской литературы. По данным собеседника агентства, такую методичку направили городским администрациям. Как утверждается, альтернативой Человеку-пауку, Бэтмену и другим западным героям должны стать герои русских сказок, мультфильмов и кинофильмов.

Ранее Warner Bros. запретила показывать свои фильмы телеканалам холдинга «Национальная медиа группа» (СТС, «Домашний», РЕН ТВ, Пятый канал). При этом сообщалось, что лицензионные соглашения должны были действовать еще как минимум полтора года.

В частности, речь идет о сериях фильмов по Гарри Поттеру, Чудо-Женщине, Аквамену, Лиге справедливости и Годзилле, которые долгое время собирали наибольшие рейтинги в новогодние праздники. У телеканала еще с октября отсутствует библиотека фильмов мейджора.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин в России в связи с проведением военной операции на территории Украины.