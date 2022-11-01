«Нельзя оставлять просто так»: Песков об атаке Британии на «Северный поток» Песков заявил, что Москва не оставит просто так участие Лондона в атаках на «Северный поток»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Спецслужбы России обладают данными о том, что Великобритания причастна к атакам на «Северные потоки», являющимися объектами международной энергетической инфраструктуры, а также к атаке на Черноморский флот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что теракты не останутся без ответа, Москва будет думать над дальнейшими шагами.

Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя, — заявил он.

Он добавил, что руководство и координация нападения на Севастопольскую бухту осуществлялись британскими военными консультантами.