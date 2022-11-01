Спецслужбы России обладают данными о том, что Великобритания причастна к атакам на «Северные потоки», являющимися объектами международной энергетической инфраструктуры, а также к атаке на Черноморский флот, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что теракты не останутся без ответа, Москва будет думать над дальнейшими шагами.
Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя, — заявил он.
Он добавил, что руководство и координация нападения на Севастопольскую бухту осуществлялись британскими военными консультантами.
Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски, террористическому акту, в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, а международной инфраструктуры энергетической, — добавил спикер Кремля.