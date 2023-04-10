«Нельзя исключать»: в Кремле допустили, что США могли следить за Зеленским Песков допустил, что США следили за Зеленским

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Утечки Пентагона говорят о том, что США могли шпионить за президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, По его словам, которые приводит РИА Новости, скандалы из-за слежки Вашингтона за главами других государств происходят регулярно.

Этого нельзя исключать. Вы видели утечки достаточно интересные. Их все изучают, анализируют, широко обсуждают. То, что США за разными главами государств, особенно европейских столиц, давно уже начали слежку, это неоднократно всплывало, вызывало скандальные ситуации, — сообщил Песков.

Ранеетелеканал CNN сообщил, что США шпионили за Зеленским. В отчете американской разведки говорится, что украинский лидер в конце февраля предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области с помощью беспилотников.

О том, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных, сообщалось 7 апреля. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.