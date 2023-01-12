«Нелогично»: краснодарский губернатор о закрытии свалки по жалобам жителей Губернатор Кондратьев считает, что закрывать Полтавский полигон по жалобам жителей «нелогично»

Фото: АГН «Москва»

Свалка мусора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прямой линии, транслируемой телеканалом «Кубань 24», заявил, что закрывать Полтавскую свалку по жалобам жителей «не по-человечески» и «нелогично». Глава региона напомнил, что полигону уже 30 лет, добавив, что два года назад в полигон вложился инвестор — на реконструкцию свалки на данный момент ушло больше 50 млн рублей.

30 лет спокойно жили, а теперь заявляют о том, что: «мы не хотим рядом с ним жить». Ситуация, она и не по-человечески, и нелогична, — сказал Кондратьев.

Жители станицы Полтавской около года жалуются на неприятный запах и просят закрыть полигон. По их словам, загрязняющие вещества со свалки могли попасть в канал с водой для орошения риса.

Ранее стало известно, что в России хотят продлить на три года — до 1 января 2026 года — срок работы устаревших свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) из-за угрозы «мусорного коллапса». Речь идет о свалках, которые были введены в эксплуатацию до 2019 года и не имеют документации. Срок их работы истекает 1 января 2023 года, поскольку в рамках «мусорной реформы» предполагалось, что к этому времени будет создана необходимая инфраструктура, в том числе современные полигоны.