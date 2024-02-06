«Нелегкие процессы»: Песков о риске банкротства «дочки» «Роснано» Песков: Кремль не занимается вопросами банкротства структур «Роснано»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль не занимается вопросами банкротства ООО «Пластик лоджик», являющейся дочерней структурой «Роснано», сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это проблема находится в компетенции правительства, передает ТАСС.

Это, опять же, не совсем прерогатива администрации президента и Кремля — заниматься компанией. Там нелегкие процессы идут, связанные с прошлыми периодами, связанные с долгами, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что компания «Роснано» планирует направить заявление о банкротстве ООО «Пластик Лоджик» в Арбитражный суд Москвы. Именно эта организация является разработчиком «планшета Чубайса» (экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс). В 2010-2012 годах «Роснано», когда компанией управлял Чубайс, вложила 7,1 млрд рублей в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. Корпорация получила 43,84% его акций.

Планировалась, что предприятие Plastic Logic построят в Зеленограде. Однако проект оценочной стоимостью в 700 млн рублей так и не был воплощен. Позднее Чубайс говорил, что компания, отказавшись от реализации проекта, предотвратила потери. «Роснано» провела проверку ООО «Пластик Лоджик», которая выявила неплатежеспособность структуры.