«Некрофильская инсценировка»: Захарова об отказе предоставить данные о Буче Захарова: отсутствие реакции на запрос РФ доказывает инсценировку событий в Буче

Фото: The Presidential Office of Ukrain/Global Look Press

г. Буча, Киевская область

Отказ профильных международных организаций предоставить российской стороне и СМИ список людей, погибших в Буче в марте 2022 года, свидетельствует о том, что это была инсценировка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, Украина имитировала преступление при помощи США и Великобритании. Дипломат добавила, что организаторы взяли за основу «провокацию Третьего рейха в Неммерсдорфе в 1944 году».

Отсутствие реакции профильных международных организаций на запросы российской стороны и СМИ о предоставлении списков погибших в Буче свидетельствует о том, что в Буче имела место некрофильская инсценировка. Выполнена она была киевским режимом по указанию и при участии американцев и британцев, — сказала она.

Свои списки погибших публиковала Бучанская ритуальная служба в апреле 2022 года. О наличии данных также сообщал украинским журналистам Бучанский горсовет.

Говоря о Неммерсдорфе, Захарова имеет в виду события 21 октября 1944 года в немецком населенном пункте. Тогда Третий рейх обвинил Красную армию в массовом убийстве мирных жителей и изнасилованиях.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ждала начала расследования после событий в Буче, но ничего не было сделано. По его словам, западные журналисты даже не решаются запросить у своих правительств список погибших. Глава МИД РФ также напомнил, что в сентябре 2022 года призывал на заседании Совета Безопасности ООН к авторитету генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша для того, чтобы получить имена тех, чьи тела были показаны в Буче, однако реакции не последовало.