«Некрофилия-2023»: Захарова об отказе принять оплату за кладбище во Франции Захарова назвала позором отказ города во Франции принять от России оплату за кладбище

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала позором отказ французского города Сен-Женевьев-де-Буа принимать оплату от России за места на кладбище, где похоронены известные деятели российской культуры. Она напомнила, что Россия охраняет могилы солдат Наполеона.

Это какая-то «Некрофилия-2023». Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности. Париж, подчинившись стадному чувству, явился на войну с мертвыми? ...Кладбище, которое даже в советское время было сохранено, теперь Париж делает заложником своего политического заболевания. И это при том, что могилы, например, солдат Наполеона в России неизменно поддерживаются в достойном состоянии, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что город Сент-Женевьев де Буа не принял от Москвы деньги на возобновление аренды участков на одноименном кладбище, где расположены захоронения представителей России.

Как уточнил глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин, речь идет об участках, которые требуют возобновления аренды на десятилетний срок. На них не составит проблем найти средства за счет частных взносов в размере €10-15 тысяч. Трудности могут начаться, когда вопрос коснется более длительных сроков аренды в 40-50 лет. Отмечалось, что речь не шла о могилах знаменитых соотечественников, нашедших последний покой на французской земле, — Иване Бунине, Сергее Булгакове, Дмитрии Мережковском, Зинаиде Гиппиус, Рудольфе Нурееве, Андрее Тарковском, Александре Галиче.