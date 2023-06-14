Иностранцам-контрактникам могут упростить получение ВНЖ ГД приняла во втором чтении законопроект о получения ВНЖ заключившими контракт с ВС РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об упрощении получения вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и некоторых иностранцев. Как уточняет ТАСС, речь идет о гражданах, заключивших во время спецоперации контракт с Вооруженными силами РФ или воинскими формированиями, а также о членах их семей. Норма будет применяться и в случае гибели военнослужащего.

Иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год, — говорится в тексте законопроекта.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, который позволяет иностранцам получать российское гражданство в упрощенном виде, если в период проведения спецоперации они заключили контракт на службу в ВС РФ или в «воинских формированиях» сроком как минимум на один год. Упрощенный порядок получения гражданства РФ также вводится для членов семей иностранцев.

До этого Путин подписал закон «О гражданстве РФ», согласно которому лица с приобретенным гражданством могут быть лишены российского паспорта за дискредитацию ВС РФ и действия, угрожающие национальной безопасности.