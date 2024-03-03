«Неказистый, но уверенный»: как ведут на выборы лидера ЛДПР Слуцкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Представитель ЛДПР на дебатах в Липецке сравнил кандидата от партии с ботинком. В чем смысл такой агитации за кандидата в президенты России, что происходит с предвыборной кампанией Леонида Слуцкого и какой у него рейтинг?

Как агитировали за кандидата от ЛДПР в Липецке

В Сети распространился видеоролик выступления доверенного лица Слуцкого Николая Кургузова на дебатах в Липецке. Политические дебаты показывали в прямом эфире на канале «Россия 24». Чтобы показать преимущества своего кандидата, мужчина снял с ноги ботинок.

«Вот, смотрите, вот ботинок. Я шел по земле. Это видно. Это грязный ботинок. Старый, немножко, может быть, неказистый, но надежный и уверенный. Как Леонид Слуцкий. А теперь посмотрите, в чем пришли коллеги: одна пришла на шпильках вот таких. И второй — в летней обуви», — заявил активист.

В ответ на предложение ведущего дебатов не переходить на личности Кургузов объявил, что это «очень важное сравнение».

«Люди, которые приходят [на дебаты] и говорят, должны ходить по тем же дорогам, что липчане, они должны дышать тем же воздухом от Новолипецкого комбината, что и липчане!» — объявил политик.

Обратившая внимание на выступление Кургузова журналистка Ксения Собчак назвала его «очень неординарным».

«На дебаты он приходит с овощами, фруктами, книгами и... баяном. Да, в одном из эфиров вместо традиционного выступления он спел частушки», — написала она в своем Telegram-канале.

Как пишет «БезФормата-Липецк», в ходе выступлений по теме образования в России представитель Слуцкого рассказывал о создании первого в стране политического искусственного интеллекта «Жириновский», проекте «Школа молодого военкора», «Политическую онлайн-школу ЛДПР» и молодежные фестивали партии.

Какие еще случаи происходили на предвыборных дебатах

Предвыборные дебаты начались на канале «Россия» 26 февраля. Как сообщает «Газета.ru», в первых выпусках телепрограммы принимали участие Леонид Слуцкий, Николай Харитонов (кандидат от КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Поднимались в том числе такие темы, как СВО. Представитель Харитонова Вячеслав Тетекин заявил, что, «к счастью», после начала спецоперации на Украине «многим стало понятно, что США и Запад наши враги». Слуцкий призвал «сделать все», чтобы скорее закончить СВО.

«Даст бог, скоро победим в этой святой специальной военной операции», — объявил Слуцкий.

Ксения Собчак в Telegram-канале сообщила о случае на региональных дебатах в Камчатском крае. Слова доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея Киньябаева «запикали», в связи с нецензурной бранью. Он высказал недовольство «заумными» темами дебатов, посчитав обсуждение культурного кода невозможным, поскольку 80% россиян не понимают данного определения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с предвыборной кампанией Слуцкого

Telegram-канал «Политтехнологи» до начала дебатов обвинил Леонида Слуцкого в «сдаче» своей президентской кампании, опираясь на «слухи из штаба ЛДПР». По версии канала, его появление на телеэкране может только понизить его рейтинг. Кандидат отсутствовал на первых дебатах, сославшись на важную поездку со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В дальнейшем, однако, Слуцкий включился в дискуссию и выглядел увереннее, чем его оппоненты, считает московский политтехнолог Рамиль Харисов.

Политолог Валерий Прохоров в своем канале «Телеграбля» напротив, высоко оценил кампанию Слуцкого. Он заявил, что кандидат от ЛДПР «набирает дополнительные очки на каждом из этапов предвыборного «многоборья».

«Сегодня Слуцкий с партийной делегацией прибыл в город Алчевск (ЛНР). Политический подтекст поездки очевиден. Он — единственный из партийной тройки, кого допустили в новые регионы. Этот факт говорит о его высоких аппаратных позициях и об обоснованности ожиданий тех, кто прочит ему серебро в предвыборной гонке», — объявил политолог.

Какой рейтинг у Леонида Слуцкого

10 февраля российский ВЦИОМ опубликовал первый электоральный рейтинг кандидатов в президенты России. Как заявили опрошенные россияне, если бы выборы состоялись в середине февраля, за Слуцкого были бы готовы проголосовать лишь 4% граждан. Результаты Даванкова и Харитонова оказались похожими на эту цифру.

Второй рейтинг ВЦИОМ показал, что рейтинг Путина растет за счет конкурентов: рейтинг Слуцкого за неделю упал до 2%.

При этом, по последним данным ВЦИОМа на 1 марта, 19% опрошенных заявили, что «доверяют» Слуцкому, а уровень поддержки ЛДПР составил 8,8%.

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