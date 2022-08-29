«Неистовствует»: Пушков отреагировал на слова Джонсона о дорогой энергии Пушков назвал чушью слова Джонсона о роли России в росте цен на электроэнергию

Фото: Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Член Совфеда Алексей Пушков жестко раскритиковал заявление уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который возложил на Россию ответственность за резкий рост цен на электроэнергию. Джонсон пытается оправдать бездарные решения, принятые им вместе с другими лидерами G7, отметил сенатор в Telegram.

Глава британского правительства ранее объявил ближайшие месяцы года тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными. По его словам, случится это потому, что российская спецоперация на Украине якобы «напугала энергетические рынки».

Что за чушь? Разве Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены «Северного потока — 2»? — недоумевает Пушков.

Он считает, что подобными высказываниями Джонсон оправдывается.

Вот и неистовствует, — пояснил политик.

Ранее стало известно, что заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи заявил: выросшие расходы британцев не являются поводом для улучшения отношений с Россией. Он добавил, что британцам следует терпеть лишения ради помощи Украине, поскольку сближение с Москвой стало бы «катастрофой для безопасности Евро-Атлантического региона».