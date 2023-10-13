«Они вас нехорошему научат»: Путин высказался об американских СМИ Путин: американские СМИ часто искажают действительность

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что американские СМИ часто искажают действительность, прокомментировав таким образом статьи в прессе США, где говорилось, будто вся российская военная техника находится в зоне спецоперации. Глава государства, чье выступление транслировал Кремль в своем Telegram-канале, призвал обратить внимание на слова бывшего президента США Дональда Трампа, который регулярно называет американские издания коррумпированными.

Зря читаете американские СМИ, они очень часто искажают действительность. <...> Они вас нехорошему научат, — отметил Путин.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что западные СМИ играют вредоносную роль в разжигании кризиса на Украине. Он отметил, что зарубежные средства массовой информации формируют «истеричную» атмосферу, где важные решения принимаются политиками, при этом «вдумчивая англо-саксонская журналистика» ушла в прошлое.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в американской прессе в последнее время появилось большое количество провокационных и лживых материалов о ситуации вокруг Украины. Он подчеркнул, что таким публикациям не стоит доверять.