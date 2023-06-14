Нефтяным компаниям пригрозили уголовкой за недостаточное количество бензина ФАС обратилась к девяти компаниям с требованием увеличить продажи АИ-92 и АИ-95

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила письма девяти российским нефтяным компаниям с призывом увеличить продажи бензина АИ-92 и АИ-95 на бирже, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что если требования ФАС не будут выполнены, против компаний могут возбудить антимонопольные уголовные дела.

ФАС направила письма девяти нефтяным компаниям с требованием увеличить объемы продаж бензина на бирже. В случае отсутствия принятия мер служба может рассматривать такие действия, как признаки нарушения закона о защите конкуренции, и может возбудить антимонопольные дела, — говорится в сообщении ФАС.

Также в ведомстве уточнили, что в ближайшее время будет проработан механизм повышения обязательного норматива продаж топлива на бирже.

7 июня на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цены на бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 1,2% и 0,8% соответственно, достигнув 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну. Также отмечается, что цены на бензин росли и на розничных заправках. Росстат заявил, что средняя розничная цена выросла на 0,3% за неделю.

Ранее эксперт и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявлял, что нефтяники из-за сокращения выплат от государства захотят повысить цены на свою продукцию. Но власти будут пытаться с ними договориться, чтобы рост по итогам года не превысил инфляцию, которая, по оценкам Центробанка, составит 4,5–6,5% за весь 2023 год.