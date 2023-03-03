«Не допустим такого впредь»: Песков о теракте в Брянской области Песков: примем меры по недопущению терактов, как в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Теракт в Брянской области будет разбираться во избежание повторения подобных ситуаций, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он добавил, что будут также приняты специальные меры по недопущению такого впредь.

Теракт в Брянской области будет разбираться, будут приняты меры по недопущению такого впредь, — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин ранее назвал атаку на Брянскую область террористическим актом. По словам главы государства, нападавшие видели, что это обычная машина, в которой находятся гражданские лица с детьми, но все равно открыли огонь.

2 марта украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Преступники открыли огонь по машине с детьми, в результате скончался водитель, один ребенок получил ранение.

ФСБ опубликовала видео с места атаки украинских диверсантов в Брянской области. По последним данным, погибли двое мирных жителей и еще двое пострадали. На кадрах видны два легковых автомобиля. У одного из них пулями изрешечены стекла и кузов. На водительских местах обеих машин находятся тела мужчин. Кроме того, заметны следы крови, гильзы от стрелкового оружия, а также предметы, похожие на мины.