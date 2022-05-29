«Недешевое решение»: Силуанов рассказал о повышении пенсий Силуанов: бюджет выделит 600 млн рублей на увеличение пенсий

Правительство России выделит около 600 млн рублей до конца года, они пойдут на увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров на 10%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, назвав решение «недешевым», сообщает RT.

Недешёвое решение. До конца года порядка 600 млрд рублей, в последующее время — более триллиона рублей в год, — заявил Силуанов.

Глава Минфина также подчеркнул, что государству нельзя экономить на поддержке людей, которые нуждаются в помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что прожиточный минимум (ПМ) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будут проиндексированы в июне. Он указал, что показатели взаимосвязаны, поэтому их повышение должно произойти одновременно.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин предложил на 10% проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Он также объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня и 1 июля соответственно и выдвинул идею проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов. Глава государства напомнил, что с 1 января этого года выплаты уже были проиндексированы на 8,6%.