«Недалек тот день»: Медведев о празднике победы в СВО Медведев предрек скорое появление праздника победы России в СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В России появится праздник, посвященный победе в СВО, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это произойдет в скором времени.

Недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям, — подчеркнул Медведев.

До этого зампред Совбеза России сообщил, что спецоперация на Украине должна закончиться победой РФ и уничтожением нынешнего правительства в Киеве. Как объяснил Медведев, судьба украинского государства — это вопрос будущего.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром и учебный центр Государственной пограничной службы Украины. По информации министерства, также войска РФ нанесли удары по местам запуска ударных БПЛА.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению России, Украина должна последовать этому примеру. До этого в Минобороны заявили, что ВС России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. Режим прекращения огня перестал действовать с 00:00 21 апреля.