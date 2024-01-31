«Нечистоплотная конкуренция»: Захарова о дисквалификации Валиевой Захарова назвала дисквалификацию Валиевой очередным примером политизации спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву является примером политизации спорта, заявила представитель МИД Мария Захарова на брифинге. По ее словам, произошедшее можно считать проявлением нечистоплотной конкуренции. Трансляцию брифинга публикует министерство.

Это (дисквалификация Валиевой. — NEWS.ru) очередной вопиющий пример политизации спорта, его разрушения, еще одно проявление нечистоплотной конкуренции по нейтрализации одного из сильнейших представителей фигурного катания, — заявила Захарова.

Россия намерена продолжать отстаивать права спортсменки перед международными структурами, добавила дипломат. На это «дикое и несправедливое» решение будет подана апелляция.

CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не смогла доказать отсутствие намерения принимать стимулянты. Из-за этого решения Россия лишается командного золота по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Решение о дисквалификации будет действовать четыре года.