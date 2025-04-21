В Кремле отреагировали на данные Минобороны РФ о нарушении Киевом перемирия Кремлю нечего добавить к данным Минобороны РФ о нарушении Украиной перемирия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремлю нечего добавить к данным Минобороны России о нарушении Киевом пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. По данным военного ведомства, за дни тишины было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Вы слышали заявление нашего Министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего, — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.

До этого военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины практически проигнорировали объявленное Путиным пасхальное перемирие. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву. Также военкор обратил внимание, что ВСУ наносили удары не только по российской армии, но и по мирным целям.