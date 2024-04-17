«Нечего бояться»: Путин высказался о второй очереди Восточного Путин трижды потребовал ускорить ввод второй очереди космодрома Восточный

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на совещании с главой Роскосмоса Юрием Борисовым трижды попросил ускорить процедуру ввода в строй второй очереди космодрома Восточный в Амурской области, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе нечего бояться, поскольку все уже готово.

Нужно все сдавать и оформлять документы, нечего бояться, все работает, все нормально, документы надо оформить, — сказал российский лидер.

В ходе диалога Путин несколько раз отметил, что процесс нужно довести до логического конца. Глава государства добавил, что нужно в оперативном порядке все оформить, поскольку готовность объекта составляет все 100%. В ответ на это Борисов согласился, что все практически готово.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в январе был ограблен поезд, который из Омска доставлял оборудование для космодрома Восточный. По его данным, груз включал системные блоки, мониторы и другие комплектующие, сумма ущерба составила 250 тысяч рублей. Груз, отправленный в декабре, прибыл в точку назначения под новогодние праздники, поэтому вплоть до 8 января вагон разгружать было некому, пропажу также удалось обнаружить не сразу.