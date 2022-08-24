Небензя заявил о желании разрешить ситуацию на Украине на переговорах

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Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, достигнутое путем переговоров. Причем переговоры закрепили бы итоги уже достигнутых целей спецоперации, отметил он на встрече с журналистами, сообщает РИА Новости.

Я бы хотел увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту. Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты, — подчеркнул дипломат.

Так постпред ответил на вопрос, какого развития ситуации он ожидает через полгода.

Ранее стало известно, что Василий Небензя 10 июня заявил: спецоперация России на Украине «демонстрирует прогресс», и территории, считающиеся принадлежащими Донецкой и Луганской народным республикам, могут быть взяты под полный контроль ВС РФ и вооружённых подразделений республик уже в ближайшее время.

Озвученный результат, по словам Небензи, являлся изначальной целью спецоперации.