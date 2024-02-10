Небензя пообещал добиться от СБ ООН ответа по «Северным потокам» Небензя: Россия добьется от ООН внятной реакции на подрыв «Северных потоков»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Василий Небензя

Россия не позволит спустить на тормозах вопрос о подрыве «Северных потоков», он остается на повестке дня Совета Безопасности ООН, заявил ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат обвинил страны Запада в срыве дискуссии по этой теме, но отметил, что российские диппредставительство продолжит добиваться от Совбеза внятной реакции.

Вопрос о теракте против «Северных потоков» никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах. Мы планируем держать ее (дискуссию. — NEWS.ru) в фокусе внимания Совбеза, добиваясь от него внятной реакции, — сказал он.

Небензя также заявил, что решение «горящих международных проблем» невозможно без России. По его словам, Москву просят активно посредничать в их урегулировании. Он добавил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк по случаю заседаний Совета Безопасности ООН всегда является событием, которое имеет широкий резонанс. Небензя подчеркнул, что российского дипломата ждут журналисты, коллеги по ООН и руководство всемирной организации.

До этого Небензя заявил, что недавние удары США и Великобритании по Сирии и Ираку наносились в нарушение международного права. По его словам, об этом заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло так и не упомянула во время брифинга, а ведь это было самое главное.