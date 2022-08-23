Небензя заявил о деградации ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС еще больше деградировала

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) деградировала. Из-за обстрелов со стороны Украины это произошло всего за полмесяца, отметил он на созванном Россией заседании Совбеза, сообщает ТАСС.

С прошлого заседания по ЗАЭС прошло около двух недель, за это время ситуация с ядерной безопасностью на ней еще больше деградировала. Вооруженные силы Украины продолжают практически ежедневно обстреливать территорию станции, города Энергодара, создавая реальный риск радиационной аварии на ЗАЭС с катастрофическими последствиями для всего европейского континента, — подчеркнул российский постпред.

Он назвал преступным попустительством стран Запада обстрелы ЗАЭС с украинской стороны. В Совбезе ООН и Генассамблее Россия демонстрировала фотосвидетельства ударов по объекту, добавил Небензя.

По его словам, что бы ни говорили в Киеве и в столицах его кураторов, Москва на территории ЗАЭС не размещает тяжелые вооружения. Станция не используется в военных целях. Снимки станции, на территории которой нет оружия, особенного тяжелого, готово предоставить Минобороны России, отметил постпред.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Париж принял гарантии Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миссию угрозе.