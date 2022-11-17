Небензя заявил, что Украина и Польша хотели столкнуть Россию и НАТО Небензя: Киев и Варшава попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО

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Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и Польша пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО ситуацией с падением ракет на границе. Заявления Киева и Варшавы по ракетному инциденту были безответственными, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно, — подчеркнул постпред.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский, когда обвинял Москву, не мог не знать, что на территорию Польши залетели выпущенные Киевом ракеты. Поэтому его слова были не только преднамеренной дезинформацией, но и сознательной попыткой вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией, добавил Небензя.

Ранее стали известны главные выводы, прозвучавшие 16 ноября от руководства Североатлантического альянса, первых лиц Польши и США. Оказалось, что нет никаких доказательств и признаков того, что ракета, упавшая накануне на польское село Пшеводув, была выпущена с территории РФ и что у Москвы были какие-либо планы атаковать страну — члена НАТО. Стало ясно, что дальнейшего обострения между РФ и Западом пока не предвидится.