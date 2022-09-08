Небензя заявил, что оружие Запада лишь затягивает конец режима Зеленского Небензя: оружие Запада не играет на Украине решающей роли на поле боя

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине. Оно только затягивает конец режима президента Владимира Зеленского, отметил он на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что имеются шансы поставок Киеву новых партий оружия.

Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом — нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима, — считает российский постпред.

Небензя уточнил, что армия России методично перемалывает и устаревшие вооружения времен СССР, и современные образцы оружия НАТО. По его словам, Украина стала площадкой, на которой НАТО утилизирует устаревшее вооружение, а также полигоном, на котором испытывается новое оружие и рекламируется идущее на экспорт оружие.

Поэтому наивно было бы полагать, что Вашингтон и Лондон в ближайшее время сменят свою подстрекательскую риторику, — уверен постпред.

Ранее стало известно, что Василий Небензя сообщил: Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине. По его словам, Москва предлагает обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности, порожденную поставками иностранными государствами вооружений и продукции военного назначения на Украину.