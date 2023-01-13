Небензя: Запад изначально не собирался урегулировать конфликт на Украине

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада изначально не собирались урегулировать украинский конфликт. По его словам, которые приводит РИА Новости, об этом говорят недавние признания бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда.

Как стало известно из недавних откровений непосредственных участников этих событий — Ангелы Меркель и Франсуа Олланда — Запад изначально не собирался ничего урегулировать. Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям, — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Дипломат напомнил, что подобное признание делал и экс-президент Украины Петр Порошенко. Ситуацию вокруг Минских соглашений он назвал «системным и чудовищным обманом», на фоне которого к власти на Украине пришел Владимир Зеленский. Последний, хотя и прикрывался лозунгами «достижения мира», продолжил действовать в том же ключе и «вверг свою страну в настоящую катастрофу», заключил Небензя.

Ранее обозреватель Rebelión Фабрицио Казари заявил, что США получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру Минских соглашений. Он добавил, что Запад будет продвигать проект мирного договора, который Киев не сможет выполнить.