Небензя указал на соучастника ВСУ при обстреле Лисичанска Небензя назвал США соучастником обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске

Фото: MFA Russia/Global Look Press

США стали соучастником ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Лисичанску в ЛНР, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, об этом проговорился однажды представитель Главного управления разведки страны Вадим Скибицкий.

Стоит напомнить о признании представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. В августе 2022 года он проговорился о том, что для использования установки HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовать цель с Вашингтоном. Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, — пояснил постпред.

Также он напомнил, что в трагедии со сбитым самолетом Ил-76 также есть след США. Есть доказательства, подчеркнул Небензя, что удар по самолету Ил-76, перевозившему украинских военнопленных, был нанесет с помощью ЗРК Patriot.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о планах Москвы всесторонне проинформировать международные организации об ударе Киева по Лисичанску. По ее словам, атака — это «благодарность» Киева за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза.

До этого первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал удары ВСУ по пекарне в Лисичанске терактом. Мирные горожане проводили в кафе выходной, указал он, они пришли с семьями, чтобы поесть пирожных, когда началась атака.