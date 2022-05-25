Небензя: сдавшиеся военные ВСУ рассказали о приказе стрелять по гражданским

Сдавшиеся в российский плен украинские военные рассказали о существовании приказа ВСУ стрелять по гражданскому населению, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации, передаёт ТАСС. Он добавил, что украинским военным также приказывали не брать в плен российских солдат. По словам постпреда, все военные совершившие военные преступление обязательно предстанут перед законом.

Имеются многочисленные признания пленных солдатов ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен, — сказал Небензя.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что продвижение совместных сил ДНР и РФ в Донбассе теперь пойдёт быстрее, сдача в плен боевиков «Азова» имела решающее значение для всей спецоперации. По его словам, сейчас украинские военные всё чаще сдаются в плен и отступают со своих позиций.

25 мая подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение По его словам, перемещение из города возможно только по одному единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.