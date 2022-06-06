Небензя: Россия готова атаковать украинские центры принятия решений Небензя: Россия готова на ответные ракетные удары в случае применения РСЗО Украиной

Фото: Нэнси Сисель/РИА Новости

ВС России готовы отодвинуть линии угроз от границ страны на расстояние, равное дальности действия поставляемых Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, передает ТАСС. Он добавил, что ВС РФ могут атаковать украинские центры принятия решений.

В этой связи мы не только оставляем за собой право отодвигать линии угрозы от неонацистов для РФ и республик Донбасса на расстояние возможного поражения новых дальнобойных боеприпасов, но и наносить удары по центрам принятия преступных решений об использовании подобных видов оружия, — сказал Небензя.

Власти Великобритании решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия, заявил 6 июня глава Минобороны страны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Ранее в НАТО также приняли решение поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь идет о РСЗО HIMARS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России.