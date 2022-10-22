Небензя рассказал в ООН о диверсиях Украины на территории России Небензя: Украина при кураторстве Запада давно совершает диверсии на территории России

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Василий Небензя (справа)

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина при кураторстве Запада давно использует террористические методы на территории России. Примеров тому масса, последний — теракт на Крымском мосту, отметил он на заседании Совбеза организации, сообщает РИА Новости.

Украинские «стратеги» при кураторстве своих западных хозяев уже давно задействуют террористические диверсионные методы на российской территории, — подчеркнул постпред.

Небензя напомнил, что теракт на Крымском мосту, при котором погибли четыре человека, открыто «смаковали» официальные лица Украины. По его словам, только когда «западные хозяева» одернули Киев, тот постарался «перевести стрелки» на Россию.

Ранее Василий Небензя заявил, что недавние удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на Украине вызвали истерику у представителей Запада. Дипломат уточнил, что высокоточные удары поразили большое количество военных и объектов инфраструктуры, подрывающих возможности антинародного киевского режима.