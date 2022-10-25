Небензя рассказал о реакции России на применение Киевом «грязной бомбы» Небензя: Россия сочтет применение Киевом «грязной бомбы» ядерным терроризмом

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

В случае, если Киев применит «грязную бомбу», Москва сочтет эти действия «актом ядерного терроризма». Об этом заявил в письме генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу постпред России при международной организации Василий Небензя. С содержанием письма ознакомилось РИА Новости.

В своем обращении Небензя призвал страны Запада повлиять на украинские власти, дабы те, «отказались от планов провокации». По заявлению российского постпреда, гипотетическое применение «грязной бомбы» будет иметь тяжелые последствия и повлечет массовые потери среди населения.

В тексте письма сообщается, что российское руководство призывает Гутерриша «сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления чудовищного преступления».

Также Небензя написал, что сама Россия не планировала и не планирует применять на Украине ядерное оружие.

23 октября РИА Новости со ссылкой на неназванные источники в разных странах сообщило, что украинские власти якобы готовят провокацию с подрывом на территории страны «грязной бомбы» — ядерного боеприпаса малой мощности. Журналисты агентства уверены, что Киев хочет обвинить РФ в применении оружия массового поражения в ходе спецоперации и запустить антироссийскую кампанию в мире. При этом никаких доказательств этой информации РИА Новости не приводит.