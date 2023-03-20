Небензя рассказал о планах Москвы на расследование по «Северным потокам» Небензя выразил надежду, что Россию допустят к расследованию ООН по «Северным потокам»

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Россию допустят к участию в расследовании ООН диверсий на «Северных потоках». По его словам, которые приводит РИА Новости, такое расследование следует запустить.

Мы обратились к ООН за проведение независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь, — подчеркнул дипломат.

Москва ранее подготовила проект резолюции Совбеза ООН, в котором генсека всемирной организации призвали созвать независимую международную комиссию. Ее задачей должно стать расследование теракта на газопроводах. Голосование по резолюции может пройти до конца марта.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил, что российское представительство при ООН направило генсеку Антониу Гутерришу поручение сформировать комиссию по расследованию взрывов на «Северных потоках», на которое тот обязан отреагировать. Он также рассказал, при каких условиях станет известна правда о подрыве газопроводов.