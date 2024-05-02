Небензя призвал расследовать найденные захоронения в Газе Небензя: по факту обнаружения захоронений в Газе нужно провести расследование

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

По факту нахождения массовых захоронений в секторе Газа необходимо провести независимое международное расследование, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания Генассамблеи. По его словам, ответственные за преступление должны понести наказание.

Необходимо независимое международное расследование, чтобы добиться привлечения преступников к ответственности, — обратил внимание дипломат.

Ранее Al Jazeera передавал, что тела 180 человек найдены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер». Бригады гражданской обороны обнаружили братскую могилу после того, как Тель-Авив 7 апреля вывел свои войска из города.

До этого Армия обороны Израиля сообщала, что израильские военные и Служба общей безопасности в рамках рейдов на территории медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа задержали порядка 480 террористов, связанных с «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ЦАХАЛ также заявили о нанесенных ударах по объектам в палестинском анклаве и об обнаружении «комплекса по производству дронов». В районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар по месту сбора бойцов противника в момент нахождения там большого числа военных.