Небензя предупредил Запад об ответственности в случае катастрофы на ЗАЭС Небензя: в случае катастрофы на ЗАЭС ответственными будут покровители Украины с Запада

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что, если произойдет катастрофа на Запорожской АЭС, ответственность за это ляжет на западных покровителей Украины. Невозможно представить, каким окажется масштаб ядерной катастрофы, отметил он на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Реальный масштаб ядерной катастрофы на ЗАЭС даже сложно представить. Ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева, — подчеркнул постпред.

Украинские войска не перестают предпринимать попытки атаковать территорию АЭС. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев 12 июля заявил, что украинская сторона снова нанесла удары рядом с ЗАЭС. В провокации он обвинил западных кураторов Киева.

Ранее стало известно, что член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов 11 августа заявил: Вооруженные силы Украины нанесли второй за день удар по ЗАЭС. По его словам, были использованы реактивные системы залпового огня и тяжелая артиллерия.