Небензя предупредил о «самоубийственном конфликте» по вине Запада Небензя: США и ЕС приближают мир к самоубийственному конфликту, наращивая поставки оружия

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Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности международной организации высказал мнение о том, что США и Евросоюз приближают мир к самоубийственному конфликту, наращивая поставки вооружений Украине. Он также отметил, что отношения между Москвой и Брюсселем продолжают ухудшаться. Слова Небензи приводит ТАСС.

Мир сегодня балансирует на грани самоубийственного конфликта, который ЕС вместе с остальным Западом приближает семимильными шагами, наращивая поставки оружия киевскому режиму, — сказал российский дипломат.

Он также отметил, что летом 2022 года был убежден, что отношения России и Евросоюза «пробили дно», однако в настоящее время у него сложилось понимание, что ниже «оказалась целая пропасть», в которую теперь падают не только международные отношения, «но и сама по себе единая Европа».

Небензя напомнил, что в Европе в последнее время проводились мероприятия, участники которых обсуждали, «как лучше расчленить и уничтожить Россию». По словам дипломата, в Москве догадывались о европейской «русофобии» однако «не представляли ее глубины и масштабов».

Ранее Небензя заявил, что виновникам подрыва трубопроводов «Северный поток» придется ответить в любом случае. Диверсия в Балтийском море говорит о вовлеченности Запада в украинский конфликт, отметил он на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что участие Запада в конфликте на Украине было косвенным, но все больше перерастает в прямое и последствия этого теперь заметны повсюду.