Небензя посоветовал Украине и Западу ждать «самых плохих новостей» Небензя: Украине и Западу нужно ждать плохих новостей из-за фиаско ВСУ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Военные планы Украины потерпели фиаско, в связи с этим властям страны и их западным союзникам в ближайшее время следует ждать «самых плохих новостей», заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, ставка на решение украинского кризиса на поле боя провалилась, а военная победа над Москвой является недостижимой целью.

Военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому ждите в самое ближайшее время самых плохих для вас и ваших украинских прокси новостей, причем вне зависимости от того, будут в Вашингтоне или Брюсселе утверждены новые пакеты военной и финансовой помощи для Зеленского и его шайки или нет. Это лишь оттянет агонию его режима, но не предотвратит ее, — сказал дипломат.

Он также добавил, что Киев никогда уже не будет иметь ресурса для удержания ситуации на линии боевого соприкосновения. Тем более у Украины не будет средств добиться перелома в конфликте в свою пользу, подчеркнул Небензя. Он также пообещал устранить «исходящие с территории Украины угрозы, создаваемые странами НАТО».

Ранее в ходе своего выступления Небензя заявил, что власти Украины размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права. По его словам, «если бы не работа украинских ПВО», жертв среди мирного населения не было бы.

До этого внештатная советница главкома ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк заявила, что родителям украинских военнообязанных не нужно беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт. По ее словам, смерть «все равно настигнет всех», а военные являются героями и цветом нации. После этого Залужный уволил советницу.