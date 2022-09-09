Небензя опроверг успехи «контрнаступления» Украины Небензя заявил, что ни о каком прорыве Украины под Харьковом речи не идет

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации заявил, что ни о каком прорыве украинских войск в ходе их «контрнаступления» не может быть и речи. По его словам, земли под Николаевом, Харьковом и в Запорожье усеяны трупами украинских солдат, посланных на верную гибель, сообщает РИА Новости.

С тем, чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим [президента Украины Владимира] Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать, — подчеркнул постпред.

Небензя добавил, что пропагандисты Киева не придерживались принципов военной стратегии и открыто рассказывали мировой общественности о планах контрнаступления. Даже руководство ВСУ было против такого подхода, однако Зеленский после общения с коллегами из США и Британии оставался непреклонным.