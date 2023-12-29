Небензя оценил позицию США по прекращению боевых действия в Газе Небензя: США противопоставляют себя миру в вопросе прекращения огня в Газе

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Армия обороны Израиля

США являются единственной страной, помимо Израиля, противопоставляющей себя мнению мирового сообщества о необходимости прекратить боевые действия в секторе Газа, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, с начала обострения палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН смог принять «лишь две выхолощенные Вашингтоном беззубые резолюции».

К сожалению, наши многочисленные попытки совместно с единомышленниками добиться принятия Советом Безопасности [ООН] резолюции с требованием незамедлительного повсеместного прекращения огня хотя бы в гуманитарных целях встречают жесткое противодействие со стороны США. <...> По сути, США сегодня остаются единственным государством мира, помимо Израиля, противопоставляющим себя международному консенсусу о безальтернативности гуманитарного прекращения боевых действий в Газе, — сказал Небензя.

Он отметил, что в принятых СБ ООН документах отсутствует прямое требование к сторонам прекратить огонь, «к чему неоднократно призывали все руководители международных гуманитарных структур и сам генсек ООН Антониу Гутерриш». В этой связи, по мнению российского дипломата, Совбез «как главный орган ООН по поддержанию мира и безопасности» в течение трех месяцев не может выполнить «свой прямой мандат» и виновными в этом являются США.

Небензя подчеркнул, что подготовку к долгосрочному палестино-израильскому урегулированию следует вести уже сейчас, а основанием для этого должна служить «общепризнанная международно-правовая основа», предусматривающая создание палестинского государства «в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Ранее СБ ООН принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами и направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в Газу. За документ проголосовали 13 стран, РФ и США воздержались. Начальная версия резолюции была скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. При этом сообщалось, что поправка России к резолюции не была принята. Вето на инициативу наложили Соединенные Штаты.