Небензя оценил объяснения Израиля об ударах по больницам в Газе Небензя: Израиль не предоставил доказательств использования ХАМАС больниц в Газе

Фото: МИД РФ

Василий Небензя

Россия крайне обеспокоена ударами ЦАХАЛ по гражданской инфраструктуре в секторе Газа, в том числе по школам, больницам, мечетям, церквям и лагерям беженцев, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку. По его словам, которые приводит ТАСС, Иерусалим так и не представил убедительных доказательств того, что палестинское движение ХАМАС использует их в военных целях.

Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. Мы слышали утверждения о якобы расположенных в них командных пунктах и бункерах ХАМАС, но так и не увидели пока убедительных доказательств этого, — сказал Небензя.

Также Небензя добавил, что Израиль лишает международное сообщество возможности предоставить сектору Газа гуманитарную помощь. По его словам, «сбываются самые худшие прогнозы бедствий буквально библейского масштаба», с которым столкнулись палестинцы.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что система здравоохранения сектора Газа испытывает тяжелый кризис. По его словам, население палестинского анклава может получать только базовую медпомощь.