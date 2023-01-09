Небензя оценил идею Киева организовать трибунал против России Постпред при ООН Небензя: идея Киева организовать трибунал против России является нелепой

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Постпред России при ООН Василий Небензя

Идея Киева организовать трибунал в отношении России является нелепой. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости. От более развернутых комментариев дипломат отказался.

Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать, — сказал Небензя задавшим сответствующий вопрос журналистам.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти хотели бы к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Украинский министр иностранных дел отметил, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. При этом Кулеба подчеркнул, что Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после «международного суда».

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев намерен поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН. По мнению дипломата, Россия не имеет права продолжать свою деятельность в организации.