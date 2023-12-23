Небензя объяснил отказ от вето на новую резолюцию СБ ООН по Газе Небензя: РФ не ветировала резолюцию СБ ООН из солидарности с арабскими странами

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Россия не стала накладывать вето на новую гуманитарную резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа из солидарности с арабскими странами, заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя, его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что СБ вернется к рассмотрению ситуации в Газе и потребует прекращения огня.

Если бы этот документ не был поддержан рядом арабских государств, мы бы, безусловно, его заветировали. <...> Мы неизменно исходим из того, что арабский мир сам способен принимать решения и нести за них всю полноту ответственности. Это единственная причина, по которой мы не стали блокировать данный документ, — пояснил Небензя.

При этом он подчеркнул, что Россия «категорически не согласна» с содержанием принято резолюции. По словам Небензи, ответственность за возможные последствия будет лежать на тех странах, которые дали свое согласие на редакцию документа, «продавленную» США. Москва под этим подписаться не может, резюмировал дипломат.

Ранее СБ ООН принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами и направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в Газу. За документ проголосовали 13 стран, РФ и США воздержались. Резолюция включает 16 пунктов, в том числе требования облегчить поступление гумпомощи в анклав через КПП и обеспечить защиту сотрудников ООН и людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи. Кроме того, резолюция призывает к немедленному прекращению огня и освобождению всех заложников.

Начальная версия резолюции была скорректирована из-за позиции США. Ключевым стало изменение предложения о создании механизма мониторинга гуманитарных грузов под контролем ООН. При этом сообщалось, что поправка России к резолюции не была принята. Вето на инициативу наложили Соединенные Штаты.