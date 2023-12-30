Небензя обвинил ВСУ в появлении жертв среди мирных украинцев Небензя: Киев ставит системы ПВО в жилых районах, нарушая международное право

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Власти Украины размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, которые приводит ТАСС, «если бы не работа украинских ПВО», жертв среди мирного населения не было бы.

Если и есть, о чем поговорить сегодня, так это о действиях систем украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах украинских городов в нарушение международного гуманитарного права. <...> Не нарушай Украина норм международного права, жертв не было бы, — сказал дипломат.

Он также предложил членам Совбеза сравнить удары по Украине и по сектору Газа. Согласно утверждению Небензи, это поможет удостовериться, что причиной жертв среди мирных граждан стала работа украинских систем ПВО, которые военные размещают в жилых кварталах.

Ранее российский дипломат заявил, что США являются единственной страной, помимо Израиля, противопоставляющей себя мнению мирового сообщества о необходимости прекратить боевые действия в секторе Газа. По его словам, с начала обострения палестино-израильского конфликта Совет Безопасности ООН смог принять «лишь две выхолощенные Вашингтоном беззубые резолюции».