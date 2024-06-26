Небензя обвинил ВСУ в гибели 192 российских детей

Фото: РИА Новости

Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ВСУ несут ответственность за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 несовершеннолетним на территории РФ с февраля 2022 года по апрель 2024 года. Он также отметил, что Киев несет ответственность за гибель 129 и нанесение увечий 503 детям на территории Донбасса за период с 2014 по 2022 год, передает РИА Новости.

Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования намеренно бьют по гражданским объектам: школам, детсадам, медицинским учреждениям. ВСУ ответственны за гибель 192 детей и нанесение увечий 554 детям на территории Российской Федерации только за период с февраля 2022-го по апрель 2024 года, — сказал он на заседании Совета Безопасности.

Ранее Небензя заявил, что Россию не удивляет замалчивание западными СМИ трагедии в Севастополе. Он также посетовал на отсутствие какой-либо значимой реакции в организации на теракт Украины в Крыму. Дипломат подчеркнул, что ООН должна противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права.

До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы. Однако он не осудил действия Киева.