Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов, в которых заблокированы суда, передает ТАСС. Он также выразил сомнение в надежности публикаций о создании Россией, Украиной, ООН и Турцией дорожной карты по экспорту зерна.
Кто-то говорит о создании каких-то центров, спекуляций очень много по этому поводу. Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов, — сказал Небензя.
По его словам, на тему экспорта украинского зерна много спекуляций, и некоторые европейские страны создают коридоры солидарности, чтобы вывести продовольствие наземным путем. Однако это малоэффективно, считает Небензя.
Ранее с аналогичным заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он сказал, что для решения продовольственной проблемы Россия готова открыть гуманитарные коридоры в украинских портах, чтобы Киев мог вывезти по морю зерно, но порты должны быть разминированы.
24 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили возможность отправки военных судов в черноморский порт Одессы для сопровождения украинских судов с зерном. Предполагалось, что в состав такого «защитного коридора» войдут суда «коалиции желающих», состоящей из членов НАТО и других стран, которые зависят от зерна, как, например, Египет.