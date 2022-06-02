Небензя назвал условие для вывода украинских судов с зерном Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном

Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, но для этого Киев должен обеспечить разминирование портов, в которых заблокированы суда, передает ТАСС. Он также выразил сомнение в надежности публикаций о создании Россией, Украиной, ООН и Турцией дорожной карты по экспорту зерна.

Кто-то говорит о создании каких-то центров, спекуляций очень много по этому поводу. Мы сказали, что готовы обсуждать этот вопрос, но есть условия для его реализации, а именно разминирование украинской стороной заблокированных ею прибрежной акватории и портов, — сказал Небензя.

По его словам, на тему экспорта украинского зерна много спекуляций, и некоторые европейские страны создают коридоры солидарности, чтобы вывести продовольствие наземным путем. Однако это малоэффективно, считает Небензя.

Ранее с аналогичным заявлением выступил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он сказал, что для решения продовольственной проблемы Россия готова открыть гуманитарные коридоры в украинских портах, чтобы Киев мог вывезти по морю зерно, но порты должны быть разминированы.

24 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее коллега из Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудили возможность отправки военных судов в черноморский порт Одессы для сопровождения украинских судов с зерном. Предполагалось, что в состав такого «защитного коридора» войдут суда «коалиции желающих», состоящей из членов НАТО и других стран, которые зависят от зерна, как, например, Египет.