Небензя назвал одну из главных задач России на Украине Небензя назвал задачей России не дать властям Украины уничтожить свой народ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Москва видит одной из своих задач в ходе конфликта на Украине не дать киевским властям «уничтожить свой народ», заявил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ в международной организации Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, специальная военная операция направлена не против мирных украинцев, а против руководства страны, не пожелавшего остановить боевые действия в Донбассе.

Наша задача — не дать ему окончательно уничтожить свой народ. Надеемся, что в какой-то момент это осознают его западные кураторы. Чем раньше это произойдет, тем лучше это для Украины, — сказал Небензя.

В ходе своего выступления российский дипломат также заявил, что власти Украины размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах в нарушение международного права. По его словам, «если бы не работа украинских ПВО», жертв среди мирного населения не было бы. Кроме того, Небензя предупредил, что властям страны и их западным союзникам в ближайшее время следует ждать «самых плохих новостей». Как указал дипломат, это связано с провалом ставки на решение украинского кризиса на поле боя и невозможностью одержать военную победу над Москвой.

Ранее немецкое издание Focus написало о том, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 800 военнослужащих. Авторы материалы пришли к выводу, что для замены потерянных солдат ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч новых военнослужащих. Вместе с тем ВСУ нужны рекруты для ротации солдат, уже находящихся на линии соприкосновения, отмечает издание.